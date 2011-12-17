Очередная пятитысячная фальшивка обнаружена в Нижнем Тагиле

Правда, как отметили в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, качество их значительно хуже, чем у ненастоящих тысячных банкнот. Вчера фальшивая купюра обнаружена в офисе компании «Уральская пресса». Туда она поступила из торгового павильона на проспекте Мира.