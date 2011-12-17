Очередная пятитысячная фальшивка обнаружена в Нижнем Тагиле
17 декабря 2011, 12:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Будьте внимательными, получая 5-тысячные купюры. Их тоже стали подделывать.
Правда, как отметили в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, качество их значительно хуже, чем у ненастоящих тысячных банкнот. Вчера фальшивая купюра обнаружена в офисе компании «Уральская пресса». Туда она поступила из торгового павильона на проспекте Мира.
Это уже седьмая 5-тысячная фальшивка с начала года. А пять из них обнаружены в прошлом месяце.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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