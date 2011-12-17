Ольга Рулёва покинула пост начальника пресс-службы муниципалитета
17 декабря 2011, 12:00ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По ее словам, это связано с сокращением штатов.
Как пояснил начальник информационно-аналитического отдела муниципалитета Геннадий Колбин, изменения были заложены еще в конце сентября, когда депутаты городской Думы утвердили новую структуру администрации города. По ней пресс-служба вошла в состав информационно-аналитического отдела.
По словам Ольги Рулёвой, в последнее время она получила несколько приглашений на работу. Какие именно – экс-начальник пресс-службы муниципалитета пока не разглашает.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей