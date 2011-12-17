Ольга Рулёва покинула пост начальника пресс-службы муниципалитета

Как пояснил начальник информационно-аналитического отдела муниципалитета Геннадий Колбин, изменения были заложены еще в конце сентября, когда депутаты городской Думы утвердили новую структуру администрации города. По ней пресс-служба вошла в состав информационно-аналитического отдела.

По словам Ольги Рулёвой, в последнее время она получила несколько приглашений на работу. Какие именно – экс-начальник пресс-службы муниципалитета пока не разглашает.