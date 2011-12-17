В Екатеринбурге мать отказалась от лечения недоношенного ребенка

По данным агентства, в роддоме мама ребенка, вес которого составляет всего 1 килограмм 780 граммов, настояла на том, чтобы малыш был снят с кислородной поддержки легких и выписан на дальнейшее долечивание домой. От направления в городской перинатальный центр, куда в обязательном порядке переводятся все недоношенные дети, родительница категорически отказалась.