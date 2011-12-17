В Екатеринбурге мать отказалась от лечения недоношенного ребенка
17 декабря 2011, 12:00ОбществоВалерия Лошкарева
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В Екатеринбурге женщина настояла на выписке из больницы своего недоношенного ребенка, сообщает УралПолит.Ру.
По данным агентства, в роддоме мама ребенка, вес которого составляет всего 1 килограмм 780 граммов, настояла на том, чтобы малыш был снят с кислородной поддержки легких и выписан на дальнейшее долечивание домой. От направления в городской перинатальный центр, куда в обязательном порядке переводятся все недоношенные дети, родительница категорически отказалась.
Органы опеки и попечительства, а так же полиция предупредили женщину об ответственности, в том числе уголовной, за жизнь и здоровье малыша. Женщина мотивирует свой отказ тем, что она не доверяет врачам и готова лечить ребенка дома самостоятельно.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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