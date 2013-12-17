До конца недели в Нижнем Тагиле пройдет операция «Должник»: оплачиваем штрафы
17 декабря 2013, 11:15Общество
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В течение текущей недели сотрудники ДПС будут особенно внимательны к тагильчанам, кто «забыл» оплатить штраф. С 16 по 20 декабря в городе проходит профилактическое мероприятие «Должник».
Напомним, если в течение 60 дней с момента вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу штраф был не оплачен, придется понести наказание. Так, размер штрафа может быть удвоен (но при этом будет не менее 1000 рублей), либо должника арестуют на срок до 15 суток, либо обяжут к общественным работам на срок до 50 часов.
Таким образом, лучше вовремя оплачивать штрафы, тем более, что времени на это дается предостаточно. А особо ленивым, кто не может добраться до терминала, либо людям с боязнью государственных органов лучше вовсе не нарушать - тогда и штрафов не будет.
TagilCity.ru желает доброй дороги всем тагильчанам!
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