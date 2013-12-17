До конца недели в Нижнем Тагиле пройдет операция «Должник»: оплачиваем штрафы

Напомним, если в течение 60 дней с момента вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу штраф был не оплачен, придется понести наказание. Так, размер штрафа может быть удвоен (но при этом будет не менее 1000 рублей), либо должника арестуют на срок до 15 суток, либо обяжут к общественным работам на срок до 50 часов.