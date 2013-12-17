«МегаФону» удалось вдвое снизить количество смс-спама за месяц

С пятого ноября 2013 года «МегаФон» начал блокировку сообщений с «коротких» буквенно-символьных и цифровых номеров, приходящих в сеть от других операторов связи. Уже сегодня виден положительный результат работы: при росте спам сообщений, приходящих в сеть «МегаФона» из других сетей, количество спама, доходящего до абонентов, значительно снизилось.

Сегодня система «Антиспам» позволяет нам защищать клиентов не только от рекламного спама, но и от мошеннических сообщений, которые направлены на вывод средств с абонентских и банковских счетов отмечает директор по предотвращению мошенничества Сергей Хренов. – К таким сообщениям относятся, например, смс, которые приходят абоненту с номера очень близкого к тому, с которого отправляет информационные сообщения банк, с текстом: «Ваша банковская карта заблокирована. По вопросам снятия блокировки обращайтесь по такому-то телефону», а дальше подпись: «Технический отдел банка», «Ваш ЦБ» или другие подобные варианты. В состоянии стресса клиент импульсивно звонит по номеру, указанному в сообщении. Представившись сотрудниками банка, мошенники обманом побуждают жертву через банкомат зачислить определенную сумму на мобильный телефон, либо выманивают данные кредитной карты для последующего их использования в мошеннических целях.

Блокировка смс-спама, приходящего с «коротких» цифровых и буквенно-символьных номеров, позволяет значительно снизить количество спама. Но для того, чтобы полностью справиться с этой проблемой, необходимо внести поправки в законодательство, чтобы у операторов и регулятора была возможность блокировать смс-спам, поступающий и с обычных абонентских номеров.