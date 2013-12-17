НОВОГОДНИЕ ТУРЫ
17 декабря 2013, 16:40ОбществоОксана
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ВНИМАНИЕ ГОРЯЩИЙ ТУР В ТАЙЛАНД ПАТТАЙЮВЫЛЕТ 18.12. В 21.05 из ЕКБ НА 13 НОЧЕЙ,ЗАВТРАКИ3* ОТ 31 900 НА ДВОИХ* количество мест ограничено* ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД В ЕГИПТЕ (ШАРМ - эль- ШЕЙХ) С 21.
ВНИМАНИЕ ГОРЯЩИЙ ТУР В ТАЙЛАНД ПАТТАЙЮ
ВЫЛЕТ 18.12. В 21.05 из ЕКБ НА 13 НОЧЕЙ,ЗАВТРАКИ
3* ОТ 31 900 НА ДВОИХ
* количество мест ограничено*
ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД В ЕГИПТЕ (ШАРМ - эль- ШЕЙХ) С 21.12. НА 13 НОЧЕЙ,ВСЕ ВКЛЮЧЕНО НА ДВОИХ
4* ОТ 32 500
5* ОТ 42 900
*новогодний ужин включен в стоимость*
ПРЕДНОВОГОДНИЕ И НОВОГОДНИЕ ТУРЫ В ТАЙЛАНДЕ ПАТТАЙЕ
С 23.12.2013 ПО 03.01.2014 НА 10 НОЧЕЙ,ЗАВТРАКИ
3* ОТ 33 700 на двоих
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ НА 3 НОЧИ,ВЫЛЕТ С 21.12.,завтраки
от 11 900 НА ДВОИХ!!!(осталось всего 3 места)
дополнительно оплачивается визовый сбор 75$ за человека
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей