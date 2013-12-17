ВНИМАНИЕ ГОРЯЩИЙ ТУР В ТАЙЛАНД ПАТТАЙЮ

ВЫЛЕТ 18.12. В 21.05 из ЕКБ НА 13 НОЧЕЙ,ЗАВТРАКИ

3* ОТ 31 900 НА ДВОИХ

* количество мест ограничено*

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД В ЕГИПТЕ (ШАРМ - эль- ШЕЙХ) С 21.12. НА 13 НОЧЕЙ,ВСЕ ВКЛЮЧЕНО НА ДВОИХ

4* ОТ 32 500

5* ОТ 42 900

*новогодний ужин включен в стоимость*

ПРЕДНОВОГОДНИЕ И НОВОГОДНИЕ ТУРЫ В ТАЙЛАНДЕ ПАТТАЙЕ

С 23.12.2013 ПО 03.01.2014 НА 10 НОЧЕЙ,ЗАВТРАКИ

3* ОТ 33 700 на двоих

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ НА 3 НОЧИ,ВЫЛЕТ С 21.12.,завтраки

от 11 900 НА ДВОИХ!!!(осталось всего 3 места)