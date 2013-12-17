Новый год на TagilCity.ru: поздравления, афиша, конкурс «Загадай желание» и многое другое!

В данном разделе вы, в первую очередь, увидите счетчик – сколько дней, часов, минут и даже секунд осталось до самого долгожданного праздника.

Чуть ниже вы сможете прочитать новогодние поздравления от самых внимательных и неравнодушных компаний нашего города. Каждая из организаций обращается к тагильчанам с поздравлениями и даже стихами, посвященными Новому году и Рождеству!

Далее вы сможете увидеть собственные поздравления для своих близких, которые мы получили от вас на нашу почту. Кстати, поздравления продолжают приниматься. Напомним, для этого достаточно отправить текст сообщения, фотографию вашего человека и указать, кем он вам приходится на адрес pressa@tagilcity.ru. Это так просто – порадовать своих родных!

Раздел чуть ниже полностью посвящен новогоднему, предновогоднему и даже постновогоднему времяпрепровождению. Новогодние вечеринки и праздники, детский Новый год и Елки, Новогодние корпоративы – только свежая и актуальная информация для тагильчан!

Вы сможете выбрать заведение для новогоднего корпоратива, полагаясь на собственные возможности. Так, в одном ресторане вы потратите до 2000 рублей на человека, в то время как в другом вам придется раскошелиться примерно по 5000 рублей. Но будьте уверены, ни в одном из мест вы не заскучаете - хорошее музыкальное сопровождение, вкусный новогодний стол, а также фотографы, которые помогут вам оставить на фотоснимках приятные воспоминания о прошедшем вечере.

А те, кто готов отметить саму новогоднюю ночь в каком-нибудь из ресторанов или клубов Нижнего Тагила - милости просим, выбор здесь широк. Вечеринки разнообразной тематики, интересная программа, в общем, не хуже, чем показывают по телевизору.

Хотите сводить вашего ребенка в гости к Деду Морозу? Успевайте покупать билеты на Детские Елки - спектакли, игры, проводимые в Нижнем Тагиле. Дворцы нашего города уже заготовили замечательные детские программы, причем не только для деток, но и для их родителей.

Новогодние конкурсы на TagilCity.ru

Затем Вы сможете предоставить вашим детям возможность написать письмо самому Деду Морозу, тем более, что как именно это делать, Вы уже знаете! Загадать желание на TagilCity.ru и посмотреть, как скоро оно исполнится!

Для любимых пользователей TagilCity.ru мы дарим возможность загадать желание прямо на сайте! Мысли материальны, и чем добрее, душевнее ваше желание, тем скорее вы увидите, как все вокруг начинает складываться таким образом, чтобы претворить мечту в жизнь.

Кстати, в преддверии нового 2014 года вы можете получить замечательный подарок от спонсора новогоднего конкурса «Загадай желание» салона лазерной гравировки La Gravur. Для того, кто загадает самое-самое желание, салон профессиональной гравировки подарит сертификат на 1500 рублей. А это возможность сделать в ближайшем будущем эксклюзивный подарок дорогому человеку: выполнить гравировку на кольцах и украшениях, сделать любую вещь уникальной и неповторимой в считанные секунды.

Загадай свою мечту, стань участником конкурса на самое лучшее и заветное желание, и получи подарок!

Кроме того, на городском портале TagilCity.ru уже проводится романтический фотоконкурс «Свадьба в подарок». Близится Новый Год, время исполнения самых заветных желаний. И очень многие хотят в будущем году сыграть красивую свадьбу, создать свою семью. Специально для самых романтичных и готовых к серьезным отношениям тагильчан Агентство Праздников «Мармелад» и Фото/Видео студия «Is Groove» приготовили потрясающие подарки на общую сумму порядка 70-ти тысяч рублей!

Следующий раздел – мультимедийный. Здесь новогодние видео, «флешки» и даже список любимых фильмов. Со вступлением в силу антипиратского закона Вы их посмотреть, конечно, не сможете, но зато вспомните – какие смотрели, а какие еще нет.

Познавательный раздел с Новогодними коктейлями подарит вам более 60-ти рецептов вкуснейших напитков, которыми вы сможете баловать своих близких, – глинтвейны, грог и различные взрывные напитки с не менее взрывными названиями.

В заключении добавим, что еще один интересный бонус – Новогодние обои для вашего рабочего стола. Создайте в собственном компьютере новогоднее настроение – чудесные пейзажи, забавные натюрморты, Деды Морозы, Санта Клаусы и, конечно же, красивейшие ёлки!

С наступающим Вас! Кстати, в своем новогоднем поздравлении TagilCity.ru уже обратился к своим любимым пользователям!