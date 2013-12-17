«Пейзаж – мир образов»: в Нижнем Тагиле открывается персональная выставка Игоря Грищенко

Художник родился 26 мая 1963 года в городе Нижний Тагил. С отличием окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института в 1985 году. В 1994 прошел обучение на курсах факультета повышения квалификации Московского государственного педагогического института, а в 2003 году - факультета повышения квалификации Академии Художеств (Институт им. И. Е. Репина), Санкт-Петербург.

С 1995 года Игорь Владимирович является членом Союза художников России. После окончания института он был приглашен на преподавательскую должность художественно-графического факультета Нижнетагильского государственного педагогического института - ныне Нижнетагильская государственная социально-педагогическая Академия. В настоящее время он является доцентом кафедры живописи.

Но главным делом жизни художника является живопись. Сегодня Игорь Грищенко – один из ведущих пейзажистов города и Урала, имеющий сугубо авторскую манеру высказывания, автор многочисленных пейзажей.

В 2012 году художник стал стипендиатом Министерства культуры Свердловской области. Крупная персональная выставка Игоря Грищенко «Пейзаж – мир образов», приуроченная к 50-летию художника – своеобразный отчет художника. В экспозицию будут включены живописные произведения, выполненные в разные годы во время творческих поездок по Уралу, Центральной части России, по Италии, Германии.

Игорь Грищенко работает преимущественно в области пейзажа:

В работах стараюсь передать всю многогранность натуры, ее видимые и невидимые стороны.

Всего на выставке представлено около 60 знаковых работ художника. В рамках открытия будет презентован персональный буклет живописца Игоря Грищенко.