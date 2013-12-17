Праздничное представление и шоу мыльных пузырей в Нижнем Тагиле: дети из центра «Улыбка» получили подарок

Ребята очутились в волшебной стране, с восторгом наблюдая представление. Было много неожиданных сюрпризов и увлекательных игр. Особенно детям понравилось превращение мыльных пузырей. Каждый ребенок поучаствовал и смог прикоснуться к этому чуду.