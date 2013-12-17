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Праздничное представление и шоу мыльных пузырей в Нижнем Тагиле: дети из центра «Улыбка» получили подарок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Праздничное представление и шоу мыльных пузырей в Нижнем Тагиле: дети из центра «Улыбка» получили подарок

17 декабря 2013, 17:35Общество
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