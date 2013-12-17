Праздничное представление и шоу мыльных пузырей в Нижнем Тагиле: дети из центра «Улыбка» получили подарок
17 декабря 2013, 17:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Малышам из нижнетагильского реабилитационного центра «Улыбка» (СРЦН Ленинского района) накануне сделали замечательный подарок спонсоры организации - Уральский банк реконструкции и развития.
Ребята очутились в волшебной стране, с восторгом наблюдая представление. Было много неожиданных сюрпризов и увлекательных игр. Особенно детям понравилось превращение мыльных пузырей. Каждый ребенок поучаствовал и смог прикоснуться к этому чуду.
Малыши были заворожены спектаклем. Организаторы уверены: праздник удался на славу! Кстати, фотографии - прекрасное этому подтверждение.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей