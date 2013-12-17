Приятные «Предновогодние посиделки» в музее истории подносного промысла в Нижнем Тагиле

Вы сможете не только узнать, но и сами сделать куклу-ангела и елочный шар, украшенный в технике «де купаж» обещают организаторы.

Для этого надо захватить с собой на занятие: кусочки белой ткани, вату или синтепон, белые нитки, ножницы, шар елочный – пластмассовый без рисунка, бумажные салфетки с новогодней тематикой.