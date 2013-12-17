Приятные «Предновогодние посиделки» в музее истории подносного промысла в Нижнем Тагиле
17 декабря 2013, 14:35Общество
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Музей истории подносного промысла в очередной раз готовит для тагильчан удивительные занятия. На этот раз они, несомненно, будут посвящены Новому году, Рождеству и предпраздничным приготовлениям.
Семейный клуб «Посиделки», который по доброй традиции собирает самых заинтересованных тагильчан, готов научить жителей города созданию интереснейших игрушек.
Вы сможете не только узнать, но и сами сделать куклу-ангела и елочный шар, украшенный в технике «де купаж» обещают организаторы.
Для этого надо захватить с собой на занятие: кусочки белой ткани, вату или синтепон, белые нитки, ножницы, шар елочный – пластмассовый без рисунка, бумажные салфетки с новогодней тематикой.
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