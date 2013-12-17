Работодателей могут заставить оплачивать отдых сотрудников

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Федерального агентства по туризму Александра Радькова. По его словам, ведомство разработало специальную программу для стимулирования внутреннего туризма.

Она заключается в том, что средства предприятия, направленные на отдых сотрудников, будут оформляться не как доходы, а как расходы, а с работников не будут брать налоги с сумм, направленных на отдых.

Кроме того, будет создана специальная организация, с которой будут заключать договоры, как объекты туризма, так и предприятия, которые оптом будут закупать путевки для сотрудников, а взамен получать большие скидки. Главным требованием программы будет отдых в России.