Работодателей могут заставить оплачивать отдых сотрудников
Российские работодатели могут начать оплачивать отдых своим сотрудникам и членам их семей, при условии, что они будут отдыхать в России.
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Федерального агентства по туризму Александра Радькова. По его словам, ведомство разработало специальную программу для стимулирования внутреннего туризма.
Она заключается в том, что средства предприятия, направленные на отдых сотрудников, будут оформляться не как доходы, а как расходы, а с работников не будут брать налоги с сумм, направленных на отдых.
Кроме того, будет создана специальная организация, с которой будут заключать договоры, как объекты туризма, так и предприятия, которые оптом будут закупать путевки для сотрудников, а взамен получать большие скидки. Главным требованием программы будет отдых в России.
Ожидается, что возможные затраты на эту программу с лихвой окупятся налоговыми поступлениями в бюджет. В Ростуризме заявили, что в настоящее время проект рассматривается минэкономразвития.