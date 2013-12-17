«России важен каждый ребенок»: на горе Белая прошла благотворительная акция (ФОТО)

Помощь волонтеров сложно переоценить. Она была необходима везде: от надувания шаров, где так нужны «лишние» умелые руки, до проведения времени с детьми, помощи воспитателям и сопровождающим.

Параллельно с этим организацией «Доброе сердце» в очередной раз проводились спартанские игры. И там помощь ребят из ВОО «Молодая Гвардия Единой России» пришлась кстати.

Силами отчаянных, энергичных девчонок и парней из шоу-группы «Островок», танцевальной группы «Танцевальный винегрет» представляющих фитнес-клуб «Инсайт», шоу-группы «Форсаж», а так же флешмоберами Нижнего Тагила были организованы интересные благотворительные выступления.

Пискунов Даниил, феерично выступая за барной стойкой, удивлял ребят «акробатическим» процессом приготовления коктейлей.

Фотографии предоставлены НТМО ВОО «Молодая гвардия Единой России»

Активисты «Молодой Гвардии» с большим удовольствием поднимали настроение взрослым и детям раздачей ярких шаров. Прыгающие неподалёку Кот, Собака и Шрек предлагали потанцевать вместе с ними и сфотографироваться на память. Дети из Южаковского детского дома с удовольствием соглашались на предложения милых сказочных животных.

Фотографии предоставлены НТМО ВОО «Молодая гвардия Единой России»

Также в рамках данного проекта осуществлялись сборы средств на лекарства нуждающейся, тяжело больной девочке - Любе Максимовой.

На протяжении всего мероприятия детки радовали своими искренними улыбками. Это именно то, чего так стараются добиться волонтеры, организовавшие такое яркое мероприятие.