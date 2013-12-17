Утепление пола на балконе – пусть зима будет теплой

Никто не поспорит с тем, что теплая поверхность пола – важный показатель уровня комфортности жилища. Особенно это актуально, если хозяин хочет превратить балкон или лоджию в полноценную жилую комнату. В компании «Евроокна» вы можете заказать несколько вариантов услуги по утеплению полов.

Сделать это лучше всего в предновогодние дни, когда предлагаются более выгодные условия. Благодаря распродажам, акциям и скидкам, которые распространяются на строительные и отделочные материалы или на услуги, вы сможете значительно сэкономить и встретить Новый год в тепле и уюте.

Утепление без потерь

Чтобы температура оставалась неизменной, утепление пола должно быть произведено качественно. Иначе неправильно выполненные работы приводят к нежелательному увлажнению конструкции полов, к образованию плесени и грибков. К тому же, происходят теплопотери и повышаются затраты на отопление. Специалисты компании «Евроокна» знают все нюансы того, как должна проводиться отделка балконов и лоджий, поэтому утепление будет не только грамотно спроектировано, но также будет соответствовать правилам теплотехники.

Что поможет вам определиться с выбором способа теплоизоляции пола? В первую очередь, это зависит от целевого назначения будущего балкона или лоджии. Если вы хотите использовать балкон для бытовых нужд – в качестве сушилки для белья или кладовой, то обычного утепления специальными материалами (пенопласт, минеральная вата) будет достаточно. А те, кто все-таки решил расширить жилую площадь, скорее всего, остановится на электроотоплении.

Пенопласт или электроотопление

Наиболее популярный отделочный материал, используемый для теплоизоляции, это пенопласт. Он нетоксичный, экологически чистый, имеет пористую структуру, не поддерживает горения. Теплоизоляция, выполненная с его помощью, прочна и долговечна.

Минеральная вата – еще один эффективный утеплитель. Она является отличным звуко- и гидроизолятором, паропроницаема, а технология ее укладки довольно проста. Одно из явных достоинств минваты в том, что в летний период она удерживает в помещении прохладу, а зимой - тепло.

Для максимального утепления балкона устанавливается система «теплый пол». Причем у вас есть возможность выбрать один из нескольких вариантов:

электрический ;

водяной ;

инфракрасный .