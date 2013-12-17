В Нижнем Тагиле перед Эстафетой было эвакуировано 37 автомобилей. Но ни один не попал на штраф-стоянку (ФОТО)

Всего за темное время суток эвакуировали 37 транспортных единиц, несмотря на то, что об эвакуации было объявлено заранее . Но автомобили не направляли на платные стоянки, а перемещали на другие улицы, где не пролегал маршрут Олимпийского огня. Дорожных неприятностей, которых опасались автомобилисты (и жители расположенных в центре города домов), удалось избежать. Сотрудники ОГИБДД довольно оперативно разбирались со сложными ситуациями, автомобильными пробками на дорогах, и своевременно оказывали необходимую помощь гражданам.

Большинство жителей нашего города проявили уважение к работе госавтоинспекторов, отнеслись с пониманием к временным неудобствам передвижения по дорогам, поэтому в этот день обошлось без серьезных инцидентов, и хочется отметить, что в минувшие выходные дорожно-транспортных происшествий с пострадавшим зарегистрировано не было. А это значит, что и ГИБДД, и люди нашего города потрудились на славу, ведь только взаимными усилиями можно добиваться положительных результатов. Конечно, некоторые жители Нижнего Тагила все же столкнулись с пробками, а кому-то пришлось сделать пару кругов вокруг центра, чтобы объехать все оцепленные участки, но в целом мероприятие Всероссийского масштаба прошло без происшествий.