В Нижнем Тагиле перед Эстафетой было эвакуировано 37 автомобилей. Но ни один не попал на штраф-стоянку (ФОТО)
В день проведения Эстафеты Олимпийского огня главной задачей сотрудников ГИБДД было обеспечение беспроблемного передвижения Кортежа и безопасности граждан. Рано утром, пока граждане Нижнего Тагила спали, 170 инспекторов отдела и батальона ГИБДД получали строгие и важные указания руководства перед заступлением на охрану общественного порядка.
С 00:00 часов 8 авто-эвакуаторов и несколько экипажей ДПС занялись расчисткой дорог от припаркованных автомобилей, находящихся по маршруту следования Олимпийского кортежа.
Всего за темное время суток эвакуировали 37 транспортных единиц, несмотря на то, что об эвакуации было объявлено заранее. Но автомобили не направляли на платные стоянки, а перемещали на другие улицы, где не пролегал маршрут Олимпийского огня. Дорожных неприятностей, которых опасались автомобилисты (и жители расположенных в центре города домов), удалось избежать. Сотрудники ОГИБДД довольно оперативно разбирались со сложными ситуациями, автомобильными пробками на дорогах, и своевременно оказывали необходимую помощь гражданам.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
Большинство жителей нашего города проявили уважение к работе госавтоинспекторов, отнеслись с пониманием к временным неудобствам передвижения по дорогам, поэтому в этот день обошлось без серьезных инцидентов, и хочется отметить, что в минувшие выходные дорожно-транспортных происшествий с пострадавшим зарегистрировано не было. А это значит, что и ГИБДД, и люди нашего города потрудились на славу, ведь только взаимными усилиями можно добиваться положительных результатов. Конечно, некоторые жители Нижнего Тагила все же столкнулись с пробками, а кому-то пришлось сделать пару кругов вокруг центра, чтобы объехать все оцепленные участки, но в целом мероприятие Всероссийского масштаба прошло без происшествий.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
Главный государственный инспектор и личный состав ОГИБДД Нижнего Тагила выражает благодарность жителям нашего города за понимание и ответственное поведение на дорогах в период проведения эстафеты Олимпийского огня.
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