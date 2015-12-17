Этапы покупки и продажи автомобилей
Некоторые моменты которые стоит предусмотреть это - это отсутствие свободного места для записи в ПТС. Закончилось место - Поменяй ПТС перед продажей. В противном случае покупатель не сможет его купить и не сможет поставить его на учет.
Каждая продажа или покупка машины связанна с государственной регистрацией. Процесс передачи прав собственности очень прост и начинается он с:
- Покупатель и продавец вначале должны договориться обо всех деталях сделки, чтобы потом на каком-нибудь этапе сделки не было недопонимания. Например, на этом этапе уже можно согласовать стоимость машины, урегулировать вопросы с оформлением и т.п.
- После между сторонами составляется договор купли-продажи в произвольной форме и подписывается. (составлять лучше в трех экземплярах)
- По старым правилам нужно было вписаться в ПТС и поставить подписи. (По новым правилам достаточно всего лишь поставить оригинальную подпись прежнего владельца)
- Передача денег. (в акте осмотра и передачи ТС указывается сумма переданных денег)
- После передается сам автомобиль со всеми ключами и документами.
- После новый собственник едет в ГИБДД и ставит на учет на себя автомобиль.
При покупке подержанного автомобиля этапы продажи и передачи точно такие же.
Некоторые моменты которые стоит предусмотреть это - это отсутствие свободного места для записи в ПТС. Закончилось место - Поменяй ПТС перед продажей. В противном случае покупатель не сможет его купить и не сможет поставить его на учет . Если покупаете авто для себя о соответственно нужно убедится что в ПТС остались свобоные места. В каждом ПТС имеется 6 мест для записей собственников. При каждом оформлении нужно просто выбрать следующее пустое место в ПТС и внести в него запись. При продаже автомашины через салон всегда ставится запись автосалона а потом уже собственника и из за этих записей некоторые Паспорта ТС приходится менять хотя автомобиль совсем еще не устарел.
После заключения договора КП в течение 10 дней с момента подписания новый владелец автомобиля должен:Пройти технический осмотр (если авто старше 3-х лет)Купить полис ОСАГО не меньше чем на 3 месяца Поставить автомашину на учет в ГИБДД.И только после прохождения всех вышеперечисленных этапом можно считать что сделка состоялась.
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