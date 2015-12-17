Этапы покупки и продажи автомобилей

Некоторые моменты которые стоит предусмотреть это - это отсутствие свободного места для записи в ПТС. Закончилось место - Поменяй ПТС перед продажей. В противном случае покупатель не сможет его купить и не сможет поставить его на учет . Если покупаете авто для себя о соответственно нужно убедится что в ПТС остались свобоные места. В каждом ПТС имеется 6 мест для записей собственников. При каждом оформлении нужно просто выбрать следующее пустое место в ПТС и внести в него запись. При продаже автомашины через салон всегда ставится запись автосалона а потом уже собственника и из за этих записей некоторые Паспорта ТС приходится менять хотя автомобиль совсем еще не устарел.