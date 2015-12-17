Грузовики МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса прибыли на границу

На двух пограничных пунктах пропуска – «Донецк» и «Матвеев Курган» - началось таможенное оформление грузов сказал представитель ведомства.

Машины по очереди въезжают на пункты пропуска, где предъявляют грузы для досмотра. После того, как все автомобили пройдут досмотр, они продолжат движение в Донецк и Луганск.

Всего в Донбасс следуют более 100 машин, которые везут свыше 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи. Среди грузов не только традиционные продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и учебники, но и новогодние подарки для детей и пожилых людей. Подарочные наборы подготовили различные российские регионы.