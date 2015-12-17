Кованая кровать: преимущества и… еще раз преимущества

Кованые кровати - универсальные, с точки зрения дизайна. Благодаря широкому выбору, вы можете подобрать оптимальный вариант и для классической спальни, и для спальни в стиле хай-тек.

Преимущества кованых кроватей

Несмотря на распространенное мнение, что кровати из металла очень холодные, кованые основания этих кроватей обладают приятной температурой. Летом кровать приятно холодит, а зимой наоборот остаются теплыми. Металлический каркас кровати прекрасно переживет нашествие домашних питомцев - ему не страшных ни когти, ни зубы собак или кошек. Отдельно стоит отметить прочность таких кроватей - в отличие от стандартных деревянных кроватей, эти собираются не на саморезы или стяжки, а представляют собой единую композицию, которая не расшатывается, не начинает скрипеть или не рассыхается со временем.

Кованые кровати и стиль

Как говорилось выше, кованая кровать способна украсить спальную комнату любого стиля.

Лаконичный дизайн кровати, деревянные шкафы и тумбы, большое зеркало и глубокие цвета в комплекте создают идеальную, с дизайнерской точки зрения, классическую спальню.Животные узоры, меховые накидки и резкие углы в кованом узоре создадут этнический интерьер. А добавив цветной абажур и отказавшись от верхнего света, вы добьетесь полного погружения в культуру Африки или Мексики. Если вы предпочитаете минимализм - простая кованая кровать , без лишних элементов, спокойные цвета станут настоящей находкой.

Как выбрать кованую кровать

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