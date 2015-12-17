Мошенники, обманывающие стариков, продолжают орудовать в Нижнем Тагиле. С Красного Камня они переключились на Вагонку

Во всех трёх случая мошенники действовали по разным схемам.

78-летнему мужчине, проживающему на Ленинградском проспекте, 14 декабря поступил звонок, в котором человек, представившийся сотрудником полиции, предложил пенсионеру спасти его сына от уголовной ответственности за якобы устроенное тем ДТП. Пожилой мужчина отдал 20 000 рублей за эту «услугу» пришедшей в его квартиру высокой женщине, которая была худощавой, носила тёмную одежду.

В то же самое время (с 10 до 11 часов) в дом, расположенный буквально через дорогу, в квартиру 82-летней пенсионерки постучали двое неизвестных. Они представились полицейскими и сказали женщине, что пенсию, которую она получала, ей выдали фальшивыми купюрами, потому деньги нужно отдать на экспертизу. «Эксперты» удалились с 13 000 рублей. Описать приходивших мужчин женщина не смогла.

Похожий эпизод произошёл двумя днями ранее на Тагилстрое. Пожилой женщине, проживающей на улице Алапаевская, вечером позвонил мужчина. Он сказал ей, что для её сына, отбывающего наказание в колонии, срочно нужно собрать посылку. «Заботливый» мужчина пообещал взять все хлопоты на себя. Единственное, что ему было нужно – деньги. Через платёжный терминал женщина перевела ему 7000 рублей. Только спустя несколько дней она поняла, что была обманута мошенником и незамедлительно обратилась в полицию.

TagilCity.ru напоминает о том, что на прошлой неделе полиция предупреждала тагильчан об активизации мошенников. Пока ещё они не попали в руки правосудия. Но ваша бдительность может помочь задержать их. Ещё раз напомните своим пожилым родственникам о том, при поступлении подобных звонков, предложений или при появлении гостей в штатском, которые хотят денег, – нужно незамедлительно обращаться в полицию!

Очевидно, что в Нижнем Тагиле работает организованная преступная группа мошенников, у которой есть сеть осведомителей и проработанная схема мошенничества. Еженедельно они обогащаются на десятки, если не сотни тысяч рублей на самых беззащитных. То, как долго это будет продолжаться, – зависит от каждого из тагильчан.