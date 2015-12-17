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Мошенники, обманывающие стариков, продолжают орудовать в Нижнем Тагиле. С Красного Камня они переключились на Вагонку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мошенники, обманывающие стариков, продолжают орудовать в Нижнем Тагиле. С Красного Камня они переключились на Вагонку

17 декабря 2015, 10:45ОбществоПавел Щербина
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