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В Нижнем Тагиле состоялось плановое мероприятие по уничтожению наркотиков (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле состоялось плановое мероприятие по уничтожению наркотиков (ФОТО)

17 декабря 2015, 15:50ОбществоMaurice
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