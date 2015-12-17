В Нижнем Тагиле состоялось плановое мероприятие по уничтожению наркотиков (ФОТО)

В целом масса уничтоженных вещественных доказательств составила порядка 1,9 килограммов.

Как рассказал начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров, все это – вещественные доказательства по 101-му уголовному делу по фактам незаконного оборота наркотических средств, расследованным сотрудниками следственного управления Нижнетагильского гарнизона полиции. Изымались они в ходе досмотров граждан, автотранспортных средств, при проведении обысков, выявлении притонов. По всем этим уголовным делам, приговоры судов Нижнего Тагила вступили в законную силу, а виновные лица осуждены.

Полиция Нижнего Тагила обращается к гражданам с просьбой о содействии. Все, кто имеет какую-либо информацию о функционировании притонов для изготовления, потребления наркотических средств, о лицах, распространяющих наркотики, вовлекающих других лиц, в том числе несовершеннолетних, в их употребление, а также в противозаконную деятельность, связанную с оборотом наркотиков, могут обратиться на «телефон доверия» Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», который работает круглосуточно - 97-62-21 или позвонить 02 добавил Ибрагим Абабакарович.

Следователи, дознаватели, представители отдела по экологии и природопользованию Администрации города Нижний Тагил, а также сотрудники прокуратур, осуществляющие надзор над предварительным расследованием по данным уголовным делам, стали членами специальной комиссии, под пристальным вниманием которой были уничтожены все одурманивающие вещества.