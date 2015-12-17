В Нижнем Тагиле всех работников МУП «Тагилдорстрой» лишили половины зарплаты за ноябрь?

Работники этой муниципальной дорожной организации Нижнего Тагила и возмущены, и расстроены: у всех семьи, дети и впереди Новый год и длинные каникулы. Но получить объяснения от руководства сотрудники компании не смогли:

Директор Владимир Тюменцев находится на больничном уже несколько месяцев. С августа и по декабрь мы его видели на работе только 2 дня. Может быть, у него серьезное заболевание и в связи с таким продолжительным больничным ему назначат инвалидность? -- задаются вопросом оставшиеся без половины зарплаты тагильчане.

Чтобы уточнить, почему же сотрудникам в 2 раза сократили зарплату, редакция TagilCity.ru попыталась связаться с директором Владимиром Тюменцевым. Однако в приемной МУПа нам сообщили, что он действительно находится на больничном.

Когда Владимир Яковлевич будет на месте - сложно сказать ответили в компании на вопрос редакции. - Вместо него сейчас Сергей Викторович Шмаков.

Для получения официальных комментариев мы обратились к этому специалисту:

Никаких сокращений зарплаты не было, это неправда! - сообщил журналисту заместитель директора МУП «Тагилдорстрой».

За подробностями Сергей Шмаков посоветовал обратиться к главному инженеру Александру Федоровичу Тертице.

Я работаю первый месяц, поэтому не могу предоставить аналитику за несколько месяцев прокомментировал Сергей Шмаков.

По словам работников предприятия, в «ласточках» у них значится сумма, которую они уже получили на руки, то есть по документам им выплачена вся зарплата.

Зарплата не урезана. Она выплачена не полностью, потому что на счете компании сейчас нет средств рассказал редакции Александр Федорович Тертица, главный инженер дорожной организации.

Жители Нижнего Тагила, однако, могут задаться вопросом: за что платить дорожникам, если на улицах столько снега?

Активисты со всех районов города сообщают нам о том, что на дорогах сильная наледь, колея, не вывозится снег, который перемешан с реагентами и опасен для здоровья жителей рассказывает председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

С редакцией TagilCity.ru своим впечатлением от неубранного с улиц снега поделился и гость Нижнего Тагила Юрий.

Я за несколько дней побывал в разных городах России - у меня длительная командировка, сейчас я в Нижнем Тагиле. И очень бросается в глаза, что на дорогах и тротуарах много снега. Передвигаться практически невозможно делится гость из Санкт-Петербурга.

Сложно не согласиться: уборка улиц в Нижнем Тагиле за эти несколько недель существенно ухудшилась.

Нам говорят работать в экономном режиме. Выпускают работать минимум техники и минимум людей делятся дорожные работники.

В итоге заложниками ситуации остаются простые люди. Рабочие, которых не пускают выполнять свои обязанности из-за финансовых трудностей. Пешеходы и водители, которым передвижение по Нижнему Тагилу каждый раз оборачивается настоящим квестом. И иногда это имеет серьезные последствия: напомним, на этой неделе в Нижнем Тагиле женщина существенно травмировалась из-за гололеда в районе железнодорожного вокзала.

Получат ли полную зарплату сотрудники данного предприятия и выйдет ли с многомесячного больничного его директор - покажет время и расскажет TagilCity.ru.