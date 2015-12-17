В новогодние праздники в Нижнем Тагиле особое внимание будет уделено охране общественного порядка

По информации заместителя начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Александра Андреева, в 2015 году в Нижнем Тагиле за заведомо ложное сообщение о факте терроризма возбуждено два уголовных дела, их фигуранты задержаны. В 2013-м было зарегистрировано 15 таких преступлений, в 2014-м – семь. По словам Александра Андреева, уменьшение их количества стало результатом активной разъяснительной работы, проводимой среди молодежи. Так, если в прошлом году было четыре сообщения об актах терроризма в образовательных учреждениях, то в этом – ни одного. Кроме того, важную роль в раскрытии этих и других преступлений играет комплекс «Безопасный город».

С докладами о готовности к обеспечению охраны общественного порядка, антитеррористической защищенности важных объектов и мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей в период новогодних праздников выступили руководители ведомств, а также управлений Администрации города, районных администраций. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ММУ МВД России «Нижнетагильское» Владимир Пилипчук доложил о том, что в дни новогодних праздников будут усилены группы немедленного реагирования. Предусмотрено обследование мест проведения мероприятий на взрывобезопасность. В новогодних городках и на прилегающих к ним территориях будет осуществляться охрана общественного правопорядка и безопасности дорожного движения. В настоящее время в ММУ «Нижнетагильское» уже поступили 133 заявки на проведение праздничных мероприятий.

В решении, принятом антитеррористической комиссией по итогам своего заседания, особое внимание уделено обеспечению мер охраны общественного порядка, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в городе в дни новогодних праздников. Будут внесены корректировки в планы единой дислокации по расстановке постов и маршрутов сил полиции. В частности, администрацией Тагилстроевского района была высказана просьба организовать маршрут патрульно-постовой службы на Руднике имени III Интернационала.

Подводя итог совещания, Сергей Носов подчеркнул: