Долг в 170 млн руб.: свердловские объекты Минобороны могут остаться без горячей воды
Сегодня, 16:51ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» может ограничить горячее водоснабжение «Центральному жилищно-коммунальному управлению» Минобороны России. Долг «ЦЖКУ» Министерства обороны России составляет более 170 миллионов рублей.
Ограничение сервиса стало вынужденной мерой для филиала «ЭнергосбыТ Плюс», так как долг становится с каждым годом все больше. Об этом сказал директор по работе с дебиторским долгом Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.
Дата, до которой «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ должно решить вопрос, - 29 декабря. Если данный вопрос не будет решен, компании придется ограничить горячее водоснабжение в пяти объектах Минобороны.
Энергокомпания неоднократно пыталась решить вопрос с уплатой долга, но ответа от «ЦЖКУ» так и не последовало, сообщает Ura.ru.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей