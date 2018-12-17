Долг в 170 млн руб.: свердловские объекты Минобороны могут остаться без горячей воды

Ограничение сервиса стало вынужденной мерой для филиала «ЭнергосбыТ Плюс», так как долг становится с каждым годом все больше. Об этом сказал директор по работе с дебиторским долгом Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.

Дата, до которой «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ должно решить вопрос, - 29 декабря. Если данный вопрос не будет решен, компании придется ограничить горячее водоснабжение в пяти объектах Минобороны.