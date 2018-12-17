Искусственная ёлка-конус и гирлянды будут установлены во Втузгородке Екатеринбурга за

Согласно документации контракта, ёлка должна быть не менее 12 метров в высоту, с диаметром основания не менее 3 метров и иметь 360 веток. Каркас ёлки должен быть изготовлен из углеродистой стали, а ветки – из стальной проволоки, покрытой плёнкой ПВХ зелёного цвета.

Еще одним требованием администрации является наличие подиума с ограждением не менее двух метров в высоту. Все элементы конструкции должны быть морозоустойчивыми.

Установить ёлку подрядчик должен не позднее 27 декабря 2018 года на улице Вишневая, 69. Стоимость конструкции составляет 500 тысяч рублей, столько же будет потрачено на установку ели.