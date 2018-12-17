Компенсацию за взносы на капремонт будут получать тагильчане старше 70 лет и инвалиды
Компенсацию за уплату взноса на капремонт будут получать одиноко проживающие неработающие собственники Нижнего Тагила старше 70 лет и инвалиды 1 и 2 группы.
С 1 января 2019 года возврат денежных средств за уплату взноса на капремонт смогут получать некоторые тагильчане, так как в силу вступит новая редакция пункта 2.1 статьи 169 ЖК РФ.
Жителям старше семидесяти лет, которые являются собственниками квартиры и живут одни, будет возвращаться половина от суммы взноса на капремонт, полную стоимость (100%) будет возвращаться тагильчанам старше восьмидесяти лет.
В категорию людей, которые смогут рассчитывать на соцподдержку от государства, попадают числящиеся в составе семьи инвалиды первой и второй группы, не осуществляющие профессиональную деятельность.
Если гражданин имеет другие меры соцподдержки от государства в области коммунальных платежей, ему необходимо будет выбрать одну из привилегий.
Подробные сведения можно узнать по телефонам 48-60-02, 48-60-04 и 24-06-57 или в пунктах, занимающихся консультацией жителей Нижнего Тагила (список на сайте администрации города), информирует мэрия Нижнего Тагила.
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