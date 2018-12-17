Компенсацию за взносы на капремонт будут получать тагильчане старше 70 лет и инвалиды

С 1 января 2019 года возврат денежных средств за уплату взноса на капремонт смогут получать некоторые тагильчане, так как в силу вступит новая редакция пункта 2.1 статьи 169 ЖК РФ.

Жителям старше семидесяти лет, которые являются собственниками квартиры и живут одни, будет возвращаться половина от суммы взноса на капремонт, полную стоимость (100%) будет возвращаться тагильчанам старше восьмидесяти лет.

В категорию людей, которые смогут рассчитывать на соцподдержку от государства, попадают числящиеся в составе семьи инвалиды первой и второй группы, не осуществляющие профессиональную деятельность.

Если гражданин имеет другие меры соцподдержки от государства в области коммунальных платежей, ему необходимо будет выбрать одну из привилегий.