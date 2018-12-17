Нижний Тагил в 2018 году реализовал программу по благоустройству в полном объеме

17 декабря в Екатеринбурге прошло совещание, в котором приняли участие главы муниципальных образований региона. В ходе совещания с мэрами Евгений Куйвашев обсудил вопросы развития Свердловской области на ближайшие пять лет, а также итоги проделанной работы за 2018 год.

Как пояснил замгубернатора Алексей Орлов, в Нижнем Тагиле реализуется проект, состоящий из ряда мероприятий, направленный на улучшение экологических условий.

Также мэр подчеркнул, что в городе успешно была реализована программа по благоустройству, продолжение которой планируется в следующем году.

По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, город стал одним из немногих муниципалитетов, реализовавших принятую программу в полном объеме. 275 млн рублей освоено в ходе реализации программы. Была реконструирована одна общественная территория и девять дворов.