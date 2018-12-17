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Нижний Тагил занял II место в областном конкурсе по предупреждению и ликвидации ЧС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Fire fighting 302586 960 720

Нижний Тагил занял II место в областном конкурсе по предупреждению и ликвидации ЧС

Сегодня, 20:21ОбществоФото: pixabay.com
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