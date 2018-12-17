Нижний Тагил занял II место в областном конкурсе по предупреждению и ликвидации ЧС

Нижний Тагил завоевал второе место в области обеспечения безопасности жителей. Муниципалитет стал лидером среди городских образований в Свердловской области в подразделении ГО с внутригородским делением. Награду вручили на совещании с участием Евгения Куйвашева и мэров городов. Диплом второй степени передал начальник главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по региону Виктор Теряев.

Для того, чтобы занять лидирующую позицию среди городов, необходимо было добиться лучших показателей по нескольким составляющим. По обеспечению безопасности в области возгораний производилась оценка укомплектованности подразделений средствами индивидуальной защиты, а также проведение обучения среди тагильчан по предотвращению ЧС. Об этом сообщил начальник отдела гражданской защиты жителей Андрей Мишин.