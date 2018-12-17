Новый поворот следствия в деле об убийстве Юрия Яшина

В ходе расследования убийства заместителя коммерческого директора уфимского моторостроительного объединения Юрия Яшина выявили новый источник улик. Им стал автомобиль обвиняемого Федора Токарева Subaru Impreza WRX.
“Новые известия” рассказали, что Токарев обвинил непосредственного руководителя погибшего Сергея Евстафьева в совершении заказа на убийство подчиненного. После этого заявления Евстафьева поместили в следственный изолятор.
Через некоторое время стало известно, что Токарев длительное время следил за Яшиным еще до предполагаемого сговора. Незадолго до Нового года жена погибшего нашла в цветочном горшочке в парадной камеру, которая смотрела на входную дверь квартиры Яшиных. После преступления в ноутбуке убийцы найдена программа, которая принимала изображения с этой камеры.
Следователи узнали о спутниковой системе в автомобиле Токарева, которая регистрировала место и время остановки машины. Данные из этой системы говорят, что ее владелец с ноября 2017 года многократно останавливался рядом с домом Яшиных.
Параллельно появляются и аргументы в пользу невиновности Евстафьева. Так, его адвокат Роман Петров обращает внимание на отсутствие каких-либо мотивов и целей у своего подопечного для убийства Яшина. У них были хорошие отношения, лишенные каких-либо конфликтов.
Следователи отметили и то, что между Евстафьевым и предполагаемыми убийцами не было ни встреч, ни телефонных разговоров.
Юрий Яшин был убит перед работой 20 июля нынешнего года на подземной парковке своего дома в центре Уфы. Подозреваемых нашли и арестовали через 4 дня. Следствие рассказало, что они не отключили мобильный телефон жертвы и были засняты камерами. Они не стали опровергать свою вину.
Евстафьева задержали 24 июля. Есть версия, что Токарев с помощью клеветы пытается улучшить свое положение.
Следствие считает, что Евстафьев нанял Токарева для убийства Яшина в мае 2018 года. Но его адвокат указывает, что нет доказательств этого, а также на то, что преступники следили за убитым на момент предполагаемого сговора уже около полугода. Он считает, что Яшина изначально хотели ограбить, потому никто, кроме Токарева, понятия не имели о Евстафьеве.
Интересно, что пост Евстафьева занял Николай Ахмаметьев - “гражданский тесть” Токарева. Именно он мог поделиться всей информацией о погибшем.
Адвокат Петров считает, что исследование личных и деловых интересов Ахмаметьева, его дочери и Токарева, может помочь раскрыть преступление.
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