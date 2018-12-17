Новый поворот следствия в деле об убийстве Юрия Яшина

“Новые известия” рассказали, что Токарев обвинил непосредственного руководителя погибшего Сергея Евстафьева в совершении заказа на убийство подчиненного. После этого заявления Евстафьева поместили в следственный изолятор.

Через некоторое время стало известно, что Токарев длительное время следил за Яшиным еще до предполагаемого сговора. Незадолго до Нового года жена погибшего нашла в цветочном горшочке в парадной камеру, которая смотрела на входную дверь квартиры Яшиных. После преступления в ноутбуке убийцы найдена программа, которая принимала изображения с этой камеры.

Следователи узнали о спутниковой системе в автомобиле Токарева, которая регистрировала место и время остановки машины. Данные из этой системы говорят, что ее владелец с ноября 2017 года многократно останавливался рядом с домом Яшиных.

Параллельно появляются и аргументы в пользу невиновности Евстафьева. Так, его адвокат Роман Петров обращает внимание на отсутствие каких-либо мотивов и целей у своего подопечного для убийства Яшина. У них были хорошие отношения, лишенные каких-либо конфликтов.

Следователи отметили и то, что между Евстафьевым и предполагаемыми убийцами не было ни встреч, ни телефонных разговоров.

Юрий Яшин был убит перед работой 20 июля нынешнего года на подземной парковке своего дома в центре Уфы. Подозреваемых нашли и арестовали через 4 дня. Следствие рассказало, что они не отключили мобильный телефон жертвы и были засняты камерами. Они не стали опровергать свою вину.

Евстафьева задержали 24 июля. Есть версия, что Токарев с помощью клеветы пытается улучшить свое положение.

Следствие считает, что Евстафьев нанял Токарева для убийства Яшина в мае 2018 года. Но его адвокат указывает, что нет доказательств этого, а также на то, что преступники следили за убитым на момент предполагаемого сговора уже около полугода. Он считает, что Яшина изначально хотели ограбить, потому никто, кроме Токарева, понятия не имели о Евстафьеве.

Интересно, что пост Евстафьева занял Николай Ахмаметьев - “гражданский тесть” Токарева. Именно он мог поделиться всей информацией о погибшем.