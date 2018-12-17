Педагоги из Нижнего Тагила награждены премией губернатора Свердловской области

В Свердловской области состоялось торжественное награждение лучших педагогов региона, среди 73 номинантов - четыре тагильчанина. Премии получили педагог по русскому языку и литературе гимназии №18 Наталья Заровнятных, педагог ОБЖ Школы №58 Наталья Ходырева, а также два педагога из ГДДЮТ – Мария Кузина и Артем Канюкин.

Награды учителям вручил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что данная награда является признанием заслуг и трудовых достижений работников образования.