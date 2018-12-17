Педагоги из Нижнего Тагила награждены премией губернатора Свердловской области
Четыре педагога из Нижнего Тагила награждены премией губернатора Свердловской области.
В Свердловской области состоялось торжественное награждение лучших педагогов региона, среди 73 номинантов - четыре тагильчанина. Премии получили педагог по русскому языку и литературе гимназии №18 Наталья Заровнятных, педагог ОБЖ Школы №58 Наталья Ходырева, а также два педагога из ГДДЮТ – Мария Кузина и Артем Канюкин.
Награды учителям вручил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что данная награда является признанием заслуг и трудовых достижений работников образования.
Вы помогаете детям раскрыть способности и найти дорогу в жизни, закладываете в подрастающем поколении важные нравственные основы, без которых невозможно жить в обществе, воспитываете достойных граждан своей страны,обратился к педагогам глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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