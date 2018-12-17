«Усилить диспансеризацию»: губернатор Свердловской области дал мэрам поручение
Сегодня, 12:03ОбществоФото: pixabay.com
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Губернатор Свердловской области дал поручение мэрам городов. Главам муниципалитетов рекомендовано усилить диспансеризацию населения.
Евгений Куйвашев дал распоряжение, согласно которому, главы муниципалитетов Свердловской области должны усилить диспансеризацию населения.
Губернатор сообщил, что главы должны лично проконтролировать данный вопрос и рассмотреть планы диспансеризации населения на совещаниях с главами медучреждений городов, а также решать вопрос при взаимодействии с руководством предприятий.
Данное поручение связано с тем, что в регионах не в полной мере реализовывается план диспансеризации населения, пишет «Правда УрФО».
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