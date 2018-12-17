Жители Нижнего Тагила обратились в госдуму с требованием отменить тариф на ТКО
Тагильчане направляют обращения председателю госдумы с требованием расторгнуть контракт на обращение с ТКО с компанией «Рифей» и отменить завышенные тарифы.
Жители Нижнего Тагила массово направляют обращения на имя председателя госдумы РФ.
Лидер ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин опубликовал содержание своего обращения в госдуму. В нем говорится о контракте правительства Свердловской области в лице министра ЖКХ Николая Смирнова с ООО «Компания «Рифей», которая установила тариф на ТКО на 40% превышающий аналогичные предложения других конкурсантов.
Чапурин требует провести проверку заключения контракта силами антикоррупционной комиссии госдумы, провести внеочередную аттестацию министра ЖКХ Свердловской области на соответствие занимаемой должности, отменить завышенный тариф на вывоз ТКО в регионе и добиться расторжения контракта с компанией «Рифей».
Никита Чапурин призывает тагильчан поддержать его и отправить обращения от своего лица. Также лидер ОД «Тагил без ям» поясняет, что до аппарата президента его обращения не доходят, поскольку «их сразу спускают на уровень губернатора».
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