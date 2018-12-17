Жители Нижнего Тагила обратились в госдуму с требованием отменить тариф на ТКО

Жители Нижнего Тагила массово направляют обращения на имя председателя госдумы РФ.

Лидер ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин опубликовал содержание своего обращения в госдуму. В нем говорится о контракте правительства Свердловской области в лице министра ЖКХ Николая Смирнова с ООО «Компания «Рифей», которая установила тариф на ТКО на 40% превышающий аналогичные предложения других конкурсантов.

Чапурин требует провести проверку заключения контракта силами антикоррупционной комиссии госдумы, провести внеочередную аттестацию министра ЖКХ Свердловской области на соответствие занимаемой должности, отменить завышенный тариф на вывоз ТКО в регионе и добиться расторжения контракта с компанией «Рифей».