Экскурсии в старинные подвалы купца Аксёнова в Нижнем Тагиле начнутся в День города
Сегодня, 16:45ОбществоФото: ИА «Все новости»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Старинное подземелье в доме купца Аксёнова по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле планируют открыть для посетителей летом 2020 года, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на вице-мэра города по соцполитике Валерия Сурова.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам чиновника, экскурсии в подвалы могут начаться в День города. Сейчас у входа в подземелье ведутся ремонтные работы — установлена подпорная стенка, усиливающая верхнюю часть арочного свода. Кроме того, проходит бетонирование ступеней.
Несмотря на то, что рядом с подвалом нет грунтовых вод и в нем сухо, на всякий случай проведена дренажная система. Отделочные работы и наполнение пространства начнутся уже в следующем году.
Напомним, подвал в доме купца Аксёнова был обнаружен случайно во время работы над парком советских скульптур. Историки считают, что там купец хранил бочки с вином, но возможно, что подвал является частью системы подземелий. На реконструкцию найденного помещения был выделен миллион рублей из областного бюджета.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей