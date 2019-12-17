Экскурсии в старинные подвалы купца Аксёнова в Нижнем Тагиле начнутся в День города

По словам чиновника, экскурсии в подвалы могут начаться в День города. Сейчас у входа в подземелье ведутся ремонтные работы — установлена подпорная стенка, усиливающая верхнюю часть арочного свода. Кроме того, проходит бетонирование ступеней.

Несмотря на то, что рядом с подвалом нет грунтовых вод и в нем сухо, на всякий случай проведена дренажная система. Отделочные работы и наполнение пространства начнутся уже в следующем году.