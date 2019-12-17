«Это тоже я». В Екатеринбурге открылась выставка Алисы Горшениной
В фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра в Екатеринбурге 16 декабря открылась выставка итоговых работ осенней лаборатории инклюзивного проекта «ЗАрисовки» под названием «Это тоже я». Куратор лаборатории и выставки — художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина.
На выставке представлены работы Алисы Горшениной и участников лаборатории. Художница рассказала TagilCity.ru, что с людьми с ограниченными возможностями она работала впервые, тем не менее, результатом, по ее словам, остались довольны все.
Сложностей никаких не было. Ребята достаточно открытые. Я волновалась, что их испугает работа с текстилем и то, что мы делали маски. Но всё прошло хорошо, это был их первый такой опыт в шитье. До этого у меня был опыт только индивидуального общения с людьми с особенностями,рассказала Горшенина.
Аннотация к выставке гласит:
На протяжении месяца участники проекта создавали текстильные скульптуры из капрона и синтепона. Серия работ «Это тоже я» — взгляд вглубь собственного «я» и визуализация того внутреннего образа, который каждый участник увидел и осознал частью себя. Кто-то выбрал образ бессознательно, кто-то стремился воплотить свою мечту, представив себя поваром, или певицей, а кто-то просто порой ощущает себя тем, кого создал. Так или иначе, как сказал Виктор Гюго — «Больше всего походят на нас наши фантазии».
Напомним, в середине ноября Алиса Горшенина выиграла грант в полмиллиона рублей от музея современного искусства «Гараж» и компании «Ингосстрах». Девушка целый год будет получать ежемесячную стипендию в размере 40 тысяч рублей, а также участвовать в образовательных и выставочных программах «Гаража».