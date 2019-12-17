«Это тоже я». В Екатеринбурге открылась выставка Алисы Горшениной

На выставке представлены работы Алисы Горшениной и участников лаборатории. Художница рассказала TagilCity.ru, что с людьми с ограниченными возможностями она работала впервые, тем не менее, результатом, по ее словам, остались довольны все.

Сложностей никаких не было. Ребята достаточно открытые. Я волновалась, что их испугает работа с текстилем и то, что мы делали маски. Но всё прошло хорошо, это был их первый такой опыт в шитье. До этого у меня был опыт только индивидуального общения с людьми с особенностями,рассказала Горшенина.

В Екатеринбурге открылась выставка нижнетагильской художницы «Это тоже я» Фото: ЗАживое: инклюзивный театральный проект

Аннотация к выставке гласит:

На протяжении месяца участники проекта создавали текстильные скульптуры из капрона и синтепона. Серия работ «Это тоже я» — взгляд вглубь собственного «я» и визуализация того внутреннего образа, который каждый участник увидел и осознал частью себя. Кто-то выбрал образ бессознательно, кто-то стремился воплотить свою мечту, представив себя поваром, или певицей, а кто-то просто порой ощущает себя тем, кого создал. Так или иначе, как сказал Виктор Гюго — «Больше всего походят на нас наши фантазии».

В Екатеринбурге открылась выставка нижнетагильской художницы «Это тоже я» Фото: Ельцин-центр