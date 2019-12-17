Покупатели самого большого в Нижнем Тагиле ТРЦ теперь всегда «в зоне действия сети»

Места установки антенн, работающих на радиочастотах UMTS-2100, LTE-1800, были рассчитаны с применением специального программного обеспечения. Это позволило ещё на стадии проекта смоделировать, а затем и реализовать сложную радиотехническую систему с наивысшим качеством покрытия и максимально точным соблюдением общероссийских стандартов и норм, в том числе, требований к санитарной безопасности объекта связи.

В связи с окончанием строительства третьей очереди крупнейшего за пределами Екатеринбурга ТРЦ, появлением в нём детского парка и кинотеатра, тагильчане и жители ближайших к Нижнему Тагилу населённых пунктов стали проводить в DEPO гораздо больше времени. И голосовой трафик, и объёмы передачи данных возросли настолько, что ёмкости внешних базовых станций порой стало не хватать. МТС первым из операторов «большой тройки» реализовал на этой площадке «бесшовное» внутреннее покрытие сотовой связью. Благодаря реализации этого высокотехнологичного проекта, посетители получили возможность совершать звонки и пользоваться услугами сети интернет с максимально высоким качеством и скоростью передачи данных даже в часы покупательского бума. Предновогодний ажиотаж и зимние каникулы послужат проверкой созданного нами indoor-покрытия,рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.