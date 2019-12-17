Суд не стал выпускать из колонии убившего модель из Нижнего Тагила фотографа Лошагина

Лошагин пытался добиться замены наказания на принудительные работы. Ранее он просил перевести его из колонии № 10 в колонию-поселение № 66 в Старых Решетах, которую открыли в этом году. Однако суд также отклонил его ходатайство.

Фотограф из Екатеринбурга был осужден на десять лет за убийство своей жены. Он отбывал наказание в ИК № 54 в Новой Ляле. По его заявлению, там его пытались изнасиловать, и для защиты от насилия он платил деньги экс-замначальнику ИК Рафику Зиннатуллину. Последнего осудили на 8,5 лет за коррупцию. После этого Лошагина перевели в ИК № 10 Екатеринбурга.