Суд отказал в иске против избиркома по вопросу прямых выборов мэра Екатеринбурга

В иске было отказано по причине того, что истцы просрочили сроки подачи заявления в суд. Иск был подан 31 октября, ответчиком по нему являлась избирательная комиссия региона.

Ранее активисты пытались инициировать возвращение прямых выборов мэра через областную избирательную комиссию, но им было отказано.