Суд отказал в иске против избиркома по вопросу прямых выборов мэра Екатеринбурга
Сегодня, 19:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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17 декабря Свердловский облсуд отказал в иске активистам группы «Комитет в защиту сквера», которые хотели провести референдум по поводу возвращения прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В иске было отказано по причине того, что истцы просрочили сроки подачи заявления в суд. Иск был подан 31 октября, ответчиком по нему являлась избирательная комиссия региона.
Ранее активисты пытались инициировать возвращение прямых выборов мэра через областную избирательную комиссию, но им было отказано.
Прямые выборы мэра в Екатеринбурге были отменены в 2010 году. На данный момент глава города утверждается депутатами думы по итогам конкурса.
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