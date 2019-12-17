Суд вернул Екатеринбургу право использовать фото памятника Татищеву и де Геннину

Скульптор Петр Чусовитин запретил использование изображения памятника Татищеву и де Геннину в коммерческих целях, утверждая, что является его единственным автором. По словам скульптора, он зарегистрировал авторское право в УПРАВИС, который позже и инициировал иски в адрес организаций.