Суд вернул Екатеринбургу право использовать фото памятника Татищеву и де Геннину
Сегодня, 08:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге 17-й арбитражный суд отменил решение свердловского арбитража о взыскании компенсации с издательства «Фест Хэнд» за использование изображения памятника основателям города, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Скульптор Петр Чусовитин запретил использование изображения памятника Татищеву и де Геннину в коммерческих целях, утверждая, что является его единственным автором. По словам скульптора, он зарегистрировал авторское право в УПРАВИС, который позже и инициировал иски в адрес организаций.
Помимо этого, УПРАВИС судится с Мариной Чеботаевой, выпустившей путеводитель с изображением памятника.
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