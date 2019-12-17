Тагильские гимнастки на Кубке губернатора заняли первые места в 4 из 7 категорий
В минувшие выходные во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» прошёл Кубок губернатора Свердловской области по художественной гимнастике. Воспитанницы тагильской школы олимпийского резерва № 3 соревновались в семи категориях, групповых и индивидуальных, и четыре из них выиграли, а в ещё двух заняли вторые места.
В групповых этапах по программе мастеров спорта (девушки 15-18 лет) первое место заняла команда «Вдохновение». По программе кандидатов в мастера спорта (13-15 лет) — команда «Олимп». Команда «Искорки» заняла первое место по программе первого взрослого разряда (11-12 лет). По программе третьего взрослого разряда (9-10 лет) второе место заняла команда «Ника».
В индивидуальном зачёте третьего взрослого разряда первое место заняла Анна Бирюкова, а Сазонтова Алёна заняла второе место среди мастеров спорта.
Также мы недавно приехали с всероссийских соревнований в городе Иваново. Там команда «Олимп» заняла 5 место среди 50 команд со всей России. А команды там очень сильные. Таким образом девочки выполнили норматив в кандидаты в мастера спорта,рассказала TagilCity.ru президент нижнетагильской федерации художественной гимнастики Екатерина Школьник.
Школьник отметила, что такие высокие результаты обоснованы постоянными тренировками. По её словам, юные гимнастки тренируются по четыре часа шесть дней в неделю.
У нас всегда идут соревнования. Очень напряженный график, но команды обычно ездят по очереди и так дети отдыхают,пояснила Екатерина Школьник.
Чтобы выносить такие изнурительные тренировки детей готовят с раннего детства. Как рассказала президент федерации, девочек от 3 до 6 лет набирают в батутном парке «Атмосфера», а после отбора тренируют в спортивной школе семь тренеров: Елена Зайцева, Дарья Голованчикова, Анастасия Секерина, Светлана Жирнова, Алёна Ибрагимова, Лилия Седень и сама Школьник.
Детям нравится, и это главное. К тому же, они занимают призовые места. Скоро у нас первенство и чемпионат области, а также чемпионат УрФО,заявила Екатерина Школьник.