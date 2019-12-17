Тагильский студент стал стипендиатом областной награды за профессиональные успехи
Сегодня, 16:20ОбществоФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Студенты Свердловской области получили из рук губернатора Евгения Куйвашева дипломы стипендиатов «За успехи в освоении рабочей профессии», сообщает департамент информационной политики региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
В список награжденных попал студент нижнетагильского железнодорожного техникума Илья Рязанов. Всего стипендиатами премии стали 50 учащихся из 18 учебных заведений муниципалитетов Свердловской области.
Стипендия в размере 1,5 тысячи рублей вручается студентам, обучающимся по направлениям «техника и технологии», «пищевая промышленность и общественное питание», «строительство, транспорт и сельскохозяйственное производство», «сфера услуг».
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