Три тагильские семьи получили новые квартиры по программе переселения из ветхих домов
Три семьи из Нижнего Тагила получили ключи от новых квартир в доме на Черноисточинском шоссе, 26/2 по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации.
Ранее семьи проживали по договору социального найма в домах, которые признаны аварийными. Новые квартиры полностью устроили переехавших тагильчан.
Огромное спасибо, лично главе города и всем, кто нам помогал! Квартиры просто замечательные! Жить и радоваться,поделилась впечатлениями Татьяна Шляпникова.
Они с мужем переехали из аварийного дома на улице Пиритной, 38. Еще две семьи из этого дома получили уплату выкупной цены. Остальные пять квартир переселятся в 2020 году.
Напомним, реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Нижнем Тагиле проходит с опережением плана.
В рамках первого этапа, рассчитанного на 2019-2020 годы, было запланировано расселение 17 домов. По факту нам удалось предоставить квартиры жителям 22 аварийных зданий. Набранные темпы позволили муниципалитету досрочно приступить к исполнению второго этапа программы и раньше установленных сроков расселить еще пять домов, рассказал мэр города Владислав Пинаев.