Три тагильские семьи получили новые квартиры по программе переселения из ветхих домов

Ранее семьи проживали по договору социального найма в домах, которые признаны аварийными. Новые квартиры полностью устроили переехавших тагильчан.

Огромное спасибо, лично главе города и всем, кто нам помогал! Квартиры просто замечательные! Жить и радоваться,поделилась впечатлениями Татьяна Шляпникова.

Они с мужем переехали из аварийного дома на улице Пиритной, 38. Еще две семьи из этого дома получили уплату выкупной цены. Остальные пять квартир переселятся в 2020 году.

Напомним, реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Нижнем Тагиле проходит с опережением плана.