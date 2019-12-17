Ученые назвали напитки, вызывающие самое сильное похмелье
Сегодня, 09:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Ученый Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие алкогольные напитки могут вызывать самое сильное похмелье, пишет Daily Mail.
Быстрее всего можно опьянеть от портвейна и хереса, после них также будет ощущаться самое сильное похмелье. Это связано с крепостью напитков — 20%. Одновременно они содержат повышенную концентрацию алкоголя, но при этом быстро всасываются. Например, пиво, не приведет к быстрому опьянению из-за своей небольшой крепости, а такие напитки, как водка, медленнее усваиваются, так как подавляют работу клеток желудка.
Также эксперты не рекомендуют запивать крепкий алкоголь водой, это приведет к той самой легко усваиваемой 20% концентрации, что вызовет быстрое опьянение и тяжелое похмелье.
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