Ученые назвали напитки, вызывающие самое сильное похмелье

Быстрее всего можно опьянеть от портвейна и хереса, после них также будет ощущаться самое сильное похмелье. Это связано с крепостью напитков — 20%. Одновременно они содержат повышенную концентрацию алкоголя, но при этом быстро всасываются. Например, пиво, не приведет к быстрому опьянению из-за своей небольшой крепости, а такие напитки, как водка, медленнее усваиваются, так как подавляют работу клеток желудка.