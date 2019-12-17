В Екатеринбурге откроется первый фуд-маркет с досуговой зоной

Пока такие гастрономические площадки есть только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце 2020 года площадка станет доступной и для жителей Екатеринбурга.

Фуд-маркет представляет собой большое пространство, где представлены в предлагаются блюда разных кухонь, но зона посадки общая. От фуд-корта рестораны нового формата отличаются тем, что они небольшие и имеют досуговую зону для отдыха.

Для создания проекта будет занят третий этаж третьей очереди торгового центра с выходами на улицу Радищева. Пространство в пять тысяч квадратных метров планируется задействовать полностью.

Дополнительно на фуд-маркете будут размещены 50 различных участников, в числе которых рестораторы из других городов, фермеры и гастро-бренды.