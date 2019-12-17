В Екатеринбурге задержали гражданку Таджикистана с 136 «раритетными» телефонами
Сегодня, 09:56ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В Кольцово у пассажирки рейса Екатеринбург-Душанбе обнаружили в чемодане 136 сотовых телефонов старых моделей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Женщина спрятала телефоны в чемодане между слоями одежды. Инспекторам она честно призналась, что намеревалась их продать в Душанбе. Однако на вопрос почему коммерческая партия не задекларирована — не ответила.
Следовало оформить декларацию по установленной форме через Уральскую электронную таможню. А пока товар изъят и помещен на склад временного хранения,рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.
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Чтобы получить товар обратно пассажирке нужно будет оплатить административный штраф, размер которого будет установлен судом, а также задекларировать партию телефонов.
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