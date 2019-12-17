В Екатеринбурге задержали гражданку Таджикистана с 136 «раритетными» телефонами

Женщина спрятала телефоны в чемодане между слоями одежды. Инспекторам она честно призналась, что намеревалась их продать в Душанбе. Однако на вопрос почему коммерческая партия не задекларирована — не ответила.

Следовало оформить декларацию по установленной форме через Уральскую электронную таможню. А пока товар изъят и помещен на склад временного хранения,рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.