В Нижнем Тагиле представлен проект благоустройства «Муринских прудов»

Директор «Тагилгражданпроекта» Евгений Малекин рассказал, что была поставлена задача сохранить естественный рельеф и создать максимально комфортную территорию. Парковая зона займет более семи гектаров, там разместятся девять различных площадок. В частности, площадки для катания на роликах, самокатах, игровые площадки для детей до 12 лет. На естественном холме предложно организовать прогулочную зону, не нарушая природный ландшафт.