В Нижнем Тагиле представлен проект благоустройства «Муринских прудов»
Сегодня, 12:01ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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«Тагилгражданпроект» представил эскизы благоустройства территории микрорайона «Муринские пруды», сообщает мэрия Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор «Тагилгражданпроекта» Евгений Малекин рассказал, что была поставлена задача сохранить естественный рельеф и создать максимально комфортную территорию. Парковая зона займет более семи гектаров, там разместятся девять различных площадок. В частности, площадки для катания на роликах, самокатах, игровые площадки для детей до 12 лет. На естественном холме предложно организовать прогулочную зону, не нарушая природный ландшафт.
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Следующим этапом является разработка проектно-сметной документации, которая в феврале 2020 года будет направлена на госэкспертизу. Кроме того, на 24 декабря назначено общественное обсуждение проекта, оно состоится в школе № 100. Присоединиться к обсуждению приглашают всех жителей района.
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