В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей
Сегодня, 16:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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19 декабря с 12.00 до 16.00 в Нижнем Тагиле в отделе управления Роспотребнадзора пройдет День открытых дверей для предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие состоится по адресу: улица Октябрьской революции, 86. Специалисты ведомства проконсультируют предпринимателей Нижнего Тагила по наиболее актуальным вопросам и проблемам, а также разъяснят требования законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.
Предварительная запись по телефону: 8(3435) 25-45-70. Все пришедшие на консультацию без записи будут приняты в порядке живой очереди.
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