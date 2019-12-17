В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей

Мероприятие состоится по адресу: улица Октябрьской революции, 86. Специалисты ведомства проконсультируют предпринимателей Нижнего Тагила по наиболее актуальным вопросам и проблемам, а также разъяснят требования законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.