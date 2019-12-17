В Нижнем Тагиле впервые пройдет общественное собрание в Ленинской администрации

На встрече планируется обсудить, насколько эффективен план по реабилитации цветущего Черноисточинского пруда и почему его в очередной раз отложили. Будет поднята и проблема обеспечения школ и детских садов бутилированной водой и возможный рост тарифа на питьевую воду, который составит 30% в середине 2020 года. Кроме того, планируется обсудить тему «мусорной» реформы, в частности, это строительство комплекса по сортировке мусора и увеличение платы за обращение с ТКО в следующем году.