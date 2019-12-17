В Нижнем Тагиле впервые пройдет общественное собрание в Ленинской администрации
В Нижнем Тагиле общественники впервые проведут собрание горожан в Ленинской администрации, сообщает ИА «Все Новости».
Оно состоится в пятницу, 20 декабря, с 17:00 до 19:00.
На встрече планируется обсудить, насколько эффективен план по реабилитации цветущего Черноисточинского пруда и почему его в очередной раз отложили. Будет поднята и проблема обеспечения школ и детских садов бутилированной водой и возможный рост тарифа на питьевую воду, который составит 30% в середине 2020 года. Кроме того, планируется обсудить тему «мусорной» реформы, в частности, это строительство комплекса по сортировке мусора и увеличение платы за обращение с ТКО в следующем году.
Организацией собрания занимается общественное движение «Тагил за перемены». На мероприятие также приглашены представители мэрии, депутатов, «Водоканала НТ», Роспотребнадзора и прокуратуры. Планировалось, что посетить собрание смогут около 500 человек, но активистов предупредили, что зал рассчитан только на 150 посадочных мест.