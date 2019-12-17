В Нижнем Тагиле задержан 17-летний подозреваемый в краже телефона и сабвуфера

Накануне в полицию поступило сообщение от 20-летней тагильчанки. Она заявила, что у нее из автомобиля на улице Энтузиастов похитили аудиотехнику, разбив стекло в машине. Девушка успела рассмотреть злоумышленника из окна квартиры и описать его приметы.

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенант Данила Лаптева и сержанта Михаила Ильина, которым поступили приметы подозреваемого, заметил компанию молодых людей, которые агрессивно себя вели. Полицейские подъехали к тагильчанам и увидели у одного из них сабвуфер. Тогда было принято решение вызвать на место ГНР.

Молодого человека задержали. Им оказался 17-летний местный житель, ранее он обучался в спецучреждении, где находился по причине совершения противоправных деяний. Задержанный признался в краже техники. Кроме того, оказалось, что ранее он похитил сотовый телефон.