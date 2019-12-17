В нижнетагильском МФЦ появилась услуга по выдаче биометрических загранпаспортов
Сегодня, 18:01ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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С 10 декабря в Нижнем Тагиле получить биометрический загранпаспорт теперь можно в Многофункциональном центре по адресу: улица Металлургов, 46б, сообщает МУ МВД МУ России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Услуга предоставляется при личном посещении МФЦ каждый вторник с 10.00 до 13.00. Ранее оформить паспорт с биометрией на 10-летний срок можно было только в отделе по вопросам миграции, в том числе с помощью Единого портала государственных услуг.
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