Возврат ущерба от коррупционных преступлений в УрФО не превышает 20%

Необходимо не только добиться справедливого наказания, но реально восстановить нарушенные права наших граждан и вернуть похищенные средства в экономику. Пока это сделать не всегда удается, сказал Цуканов.

Также полномочный представитель главы государства рассказал, что каждый шестой житель УрФО имел дело с коррупцией. За 2019 год на Урале выявили на 4% меньше преступлений коррупционной направленности, чем за такой же период прошлого года. В 2019 году было возбуждено 76 уголовных дел в отношении силовиков и сотрудников контрольных органов, заподозренных в коррупционных преступлениях.