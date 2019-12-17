Возврат ущерба от коррупционных преступлений в УрФО не превышает 20%
Сегодня, 20:52ОбществоФото: Официальный сайт полномочного представителя президента в УрФО
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Уральском федеральном округе возврат ущерба от коррупционных преступлений не превышает 20%. Об этом 17 декабря заявил полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов, пишет ТАСС.
Николай Цуканов отметил, что из два млрд рублей компенсировано 380 млн рублей.
Необходимо не только добиться справедливого наказания, но реально восстановить нарушенные права наших граждан и вернуть похищенные средства в экономику. Пока это сделать не всегда удается, сказал Цуканов.
Также полномочный представитель главы государства рассказал, что каждый шестой житель УрФО имел дело с коррупцией. За 2019 год на Урале выявили на 4% меньше преступлений коррупционной направленности, чем за такой же период прошлого года. В 2019 году было возбуждено 76 уголовных дел в отношении силовиков и сотрудников контрольных органов, заподозренных в коррупционных преступлениях.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей