Блогер Big Russian Boss снимет в Екатеринбурге фильм про «кота-волонтера»

Видеоблогер и телеведущий Big Russian Boss прибыл в Екатеринбург, чтобы снять фильм про кота волонтера Дмитрия Темерханова по кличке Белыч. Это будет одна из серий проекта про питомцев, которые помогают спасать человеческие жизни.

Блогер узнал о питомце Дмитрия от общей знакомой в Москве. История подошла для его проекта, пишет E1 со ссылкой на хозяина кота. Big Russian Boss запускает шоу на ТНТ, в котором будет рассказывать про котов. Он решил сделать цикл передач, по словам Дмитрия, после того, как его вывел кот из двухлетней депрессии. Дмитрий рассказал блогеру о волонтерской деятельности, а также годах, проведенных в местах лишения свободы. Мужчина провел несколько лет в тюрьме из-за наркотиков, но позднее встал на путь исправления и стал помогать нуждающимся. Дмитрий на данный момент является волонтером фонда «Новая жизнь». Его кот живет с ним восемь лет. Он появился в тюрьме. Там, по словам Дмитрия, кошку загрызли собаки и у нее осталось двое котят. Одного из них забрала медсестра, а второго — он.

