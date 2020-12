Глава свердловского минздрава отреагировал на обращение медиков к Владимиру Путину

Глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов отреагировал на обращение медиков качканарской больницы к президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, ранее региональному минздраву уже поступали жалобы о невыплатах, сообщает «КП-Екатеринбург». Андрей Карлов рассказал, что медицинское учреждение не является «ковидным» госпиталем. Однако оно оказывает помощь больным коронавирусом амбулаторно. Данную информацию проверял Фонд социального страхования. Проверка показала, что выплаты осуществляются в соответствии с законодательством. Однако министр пообещал перепроверить данные. Напомним, медики из Качканара пожаловались Путину, что не получают доплаты за работу в «красной зоне». Проверку данной информации уже инициировал следственный комитет Свердловской области. СКР организовал экстренную проверку уральской больницы после жалобы медиков Путину

